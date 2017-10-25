上週，臺日韓「貧窮與債務國際研討會」與會的日本代表指出，日本經濟繁榮下潛藏著貧窮與債務的惡化。在日本，每六人就有一人處於貧窮狀態，單親家庭每兩戶就有一戶生活貧困，近年來因貧困、債務自殺者驟增。南韓代表說，南韓每年有一萬多人自殺，其中五分之一因債務走上絕路。



我國政府統計，有一百六十一萬戶（占全國五分之一）家庭入不敷出；中研院調查，有八十五萬人負有卡債；教育部統計，約九十二萬人有學貸。貧窮與債務的社會問題日趨嚴重。



二○○六年，我國發生卡債自殺風暴，迫使立法院催生《消費者債務清理條例》。由於妥協立法成效不彰，林永頌律師發起成立「卡債受害人自救會」，與日本「多重債務人協會」交流，學習日本經驗，進行修法。這使得更生和清算解決債務的成功率，由兩成增加到六成。近期，自救會擬再修法，希望能達到日本九成成功率水準。



「法律扶助基金會」是政府為弱勢者提供法律服務的機構，自去年起免資力審查，債務人即可向該會申請委派律師，提供不收費的服務。過半債務人不知循此管道協助，過著逃避、躲債惶惶不安的日子。



張開更大的社會安全網，讓貧困者獲得生活救助；再修《債清條例》加速債務人脫困，重返社會看到希望，進入職場貢獻社會。相對的，也能減輕社會付出的成本。