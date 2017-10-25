陳景清／高雄報導



勿以善小而不為，有時舉手之勞，就可救人一命。高雄市三民區鼎金國中學生游佳芯在放學回家途中，發現一名老先生倒臥巷道昏迷不醒，立即尋求協助，幸好即時送醫挽回一命。游佳芯為善不欲人知，直到家屬委託里長到校致謝，善行才被揭露。學校昨天在升旗時間表揚她，灣成里里長陳淑美代表家屬致贈感謝狀。



游佳芯日前放學回家經過附近國小巷道，發現一名老先生躺在地上，她上前察看，且不斷叫喚，但老先生一動也不動。她警覺老先生有危險，立即到附近宮廟求助，一旁的修車廠人員得知後也到場幫忙，並撥打一一九，救護車隨即趕到，將老先生送醫。



老先生姓林，他的家人說，老人家修剪樹木時，不小心從高處摔落，撞到頭部，昏迷不醒，而巷道昏暗又剛好沒人，幸好游佳芯路過發現；他顱內嚴重出血，一度在加護病房觀察，住院一週後已出院；事發當時如果晚五分鐘送醫，他恐怕命在旦夕。



救護車到達後，游佳芯擔心掉落地上的工具、樹枝會造成他人受傷，還留在現場幫忙整理後才離開。她未曾提起這件事，直到里長到校尋找林老先生的救命恩人，善行才曝光。



圖說：高雄市鼎金國中學生游佳芯（中）救人不欲人知，導師蔡佳蓉（左）和校長瞿仁美（右）公開表揚她。攝影／陳景清