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私幼超收嚴重　教團籲重罰 (2017/10/24)
 

　李琦瑋／臺北報導

　私立幼兒園長年超收。日前立委發現，全臺幼兒園違法超收幼兒共有五百多件，超收人數達一萬一千多人，違規業者平均超收二十一人，社福團體、專家學者都提出超收問題及解決辦法。

　全教總理事長張旭政指出，幼兒園立案時的空間配置及防火建材，是根據幼兒能順利逃生的比率計算，先前曾傳出有私立幼兒園為避開政府檢查，藏匿學生，可能造成公安意外，而活動空間變小，教學可能偏向靜態課程，不利於幼兒發展，呼籲政府加強裁罰，廣設公立幼兒園，加強父母宣導。

　國教署回應，《幼兒教育及照顧法》規定，幼兒園超收會被處以新臺幣六千元到三萬元罰鍰，但裁罰基準由縣市政府訂定，日後會引導縣市政府落實稽核，並明確訂定累計的裁罰基準。外界認為罰則過輕，國教署表示，可能修法加重罰款額度；現行法規規定要張貼幼兒園相關資訊，教保資訊網也提供幼兒園招收人數資訊，供民眾檢驗。

　臺北教育大學幼兒與家庭教育學系教授翁麗芳表示，超收會影響師生比，但幼兒的受教權仍是依教保服務員素質而定。

　托育政策催生聯盟發言人王兆慶希望落實托育公共化政策，藉由設立公立幼兒園、非營利幼兒園，發揮市場制衡效果，讓私幼不敢違法，但他也指出，公共幼兒園擴增不易，公幼有寒暑假，且下午四點就下課，不符合家長接送需求，非營利幼兒園則是需要學校場地，並委託民間非營利團體承辦，但場地不好找，希望政府能引導國中小釋出場地，並培育適當法人團體承辦。
 
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