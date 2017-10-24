楊惠芳／臺北報導



為什麼臺灣角金龜有兩種武器？國立臺灣師範大學研究發現，臺灣角金龜前腳和犄角「各有所長」，生物為了繁殖上的優勢，演化出多種專門的雄性武器，這項研究成果於今年七月發表在世界上最早的生物學會期刊《英國林奈氏生物學會期刊》（Biological Journal of the Linnean Society）。



臺灣角金龜是全世界獨一無二的臺灣特有種甲蟲，牠的外觀在族群中獨領風騷，大型雄蟲頭上長著一對發達的鹿角狀分叉的犄角，同時具有細長的前腳和大型的腳爪，這些特徵吸引日本籍博士後研究員小島涉遠渡重洋，加入臺師大生科系教授林仲平的研究團隊。



臺灣角金龜的犄角是雄蟲用來和對手較量、守衛雌蟲與領域的武器，除了巨大犄角外，雄蟲同時具有細長的前腳和大型的腳爪，這些特徵具有什麼功能一直是昆蟲學家好奇的謎題。



小島涉為了解開這些有趣的謎題，在日本東京大學畢業取得博士學位後，獲得日本學術振興會海外研究獎學金，到臺灣探索臺灣角金龜的生態。



小島涉透過長期錄影觀察與實驗室中的操控雄蟲打鬥實驗發現，生物為了繁殖上的優勢，能演化出多種專門的雄性武器。



圖說：臺灣角金龜特殊的造形，深受小朋友與研究者的喜愛。圖片提供／臺師大