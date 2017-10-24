阮筱琪／臺北報導



為了讓高三生學習完整，未來申請入學招生作業將在高三課程結束後進行，大學考招新制也延後推荐和申請作業時程，從原先三月到五月延後至五月到六月，作業時間從原本五週壓縮至三週，擠壓考生甄試申請權益，雖然每名考生能申請六所校系，但因多校第二階段甄試集中在同一天，考生恐將被迫捨棄機會。



根據統計，明年將有五成學校集中於第一週辦理個人申請二階甄試，指定項目甄試有一千八百三十三系，時間又以週五到週日最熱門，例如四月十四日週六就有六百四十七校系同時辦理二階甄試。



不少家長擔心，雖然作業時間有三週，但最後一週太趕，仍會在前兩週辦理，學生恐怕會犧牲入學多元機會；加上週末家長較有空，多數學校仍傾向在前兩週的「黃金週」辦理，預期未來搶學生的狀況會更激烈。



招聯會執行祕書戴念華說，明年推甄申請雖然縮短為三週，但各校不限於週末才能辦理面試，可改在週間舉行；若明年試辦後仍有疑慮，不排除改為各校系抽籤決定面試日期。



全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱指出，贊成教育部與招聯會讓高三生完整學習，但每種入學管道對孩子都很重要，若多元學習或就學機會被緊縮，教育部或招聯會應提出對策解決。對於抽籤決定面試日期，吳福濱表示贊成，他認為孩子到了高中，推甄面試不一定需要父母陪同。