李琦瑋、張彩鳳／綜合報導



為因應少子化，臺北市教育局日前宣布，一百零七年高中職每班學生人數降到三十五人，私校則降到四十五人。教育部也規畫一百零七學年度，國立及直轄市立高中職，每班將調降到三十八人（職校為三十七人），唯獨彰化縣傳出紛擾，每班可能比全國多兩人，或是維持目前的四十二人不調降。



全中教及全教產呼籲，教育部及彰化縣政府應比照臺北市的調降人數，在一百零九學年以前調降到每班三十五人，勿讓彰化縣高中職生接受遭稀釋的次等教育資源，造成招生問題。



教育部在今年二月三日修訂「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，自一百零五學年度起，招生前一學年度各就學區的就學機會率高於百分之一百二十者，應逐年調整學校班級人數，公立學校每班降至三十五人，私校每班調降至四十五人。



全中教及全教產檢視各縣市國中畢結業學生就學機會率，彰化縣一百零六學年超過百分之一百二十，應與全國同步調降。



彰化縣教育處長鄧進權對此表示，彰化縣超過百分之一百二十，已經充分提供縣內學子就學機會，其中包含五專的一千個名額，但彰化縣沒有五專，扣除這一千個名額，彰化縣的就學率只有百分之一百零六。為提供充分機會，讓縣內子弟就近入學，教育處希望維持每班四十二人。此外，這項政策最近才宣布，距離明年會考只有半年，影響家長的期待和學生權益，不宜突然宣布。