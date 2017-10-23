臺大學生宿舍日前發生重大潑酸事件，一死三傷重大命案發生在安靜的校園，加害者及主要受害者都是青年學生，自然讓社會震驚。案情仍待釐清，但檢警調查，張生及謝生認識兩年，而從張生父母發表的公開道歉信開頭即說「我們那痴傻孩子過不了情關」，命案的發生，應與感情問題有關。



論者或責備張生父母教子無方，但他們的道歉信是字字血淚，自責深切，令人不忍卒讀。張生如地下有知，當為自己的不孝悔痛不已，同時也為自己人格養成的澈底失敗和感情生活的無智魯莽，深感愧對社會。死者已矣，悲劇的教訓不可或忘，家庭和學校都應該加強情感教育，培養下一代感情生活能力。



生活教育成功，是萬無一失的校園安全保障；情感教育完備，是自重互重的人格養成根基。何謂完備？在情感教育實施時程方面，最新腦科學家研究結果，將老年期定義延後五至十年；青春期定義提早兩年，延後七年，所以情感教育，至少應從情緒系統初見波動的國中開始。而情感教育的核心內涵，是強調「真愛應尊重、占有是私心」。各階段學生生活教育除生涯規畫、人際溝通、人權法治及心理輔導諮詢外，都應增加情感教育，分享「尊重非占有」的理念。大學通識課程也不例外。



社會常在悲劇發生後，才迅速凝聚共識，《心理師法》、《性別平等法》都是如此。學生情緒輔導和情感教育，對人格養成和感情生活能力的培養關係重大，要預防悲劇發生，需儘速加強情感教育。