阮筱琪／臺北報導



「國語日報杯全國國中小桌球錦標賽」今年邁入第五十屆，參與的學校數、隊數及選手人數都創歷史新高。多年來，國語日報杯培育許多桌球好手、教練，例如蔣澎龍、莊智淵、陳建安、江宏傑等，為紀念五十年的重要時刻，特別推出系列專題，採訪參與國語日報杯桌球賽的教練、選手等，帶領讀者回顧球賽的過去及展望未來。



國語日報社始終善盡公益教育法人使命與任務，多年來踏實推動諸多的公益教育活動，除了閱讀寫作等語文教育推廣外，二十多年前創設「國語日報兒童文學牧笛獎」，積極培養兒童文學人才，催生優秀兒童文學作品；近年更積極推動讀報教育，關懷弱勢偏鄉閱讀。此外，早在五十年前就關注到體育扎根問題，致力桌球運動推廣。



本社前常務董事柯劍星曾提及，民國五十七年，政府為了消除國小畢業生報考初中形成的惡性補習，將義務教育延長為九年，本社鑑於小學生從此不受惡補所奴役，有較多時間從事體育活動，因此舉辦國語杯桌球賽。



多次擔任開球嘉賓的本報前董事長林良說，國語日報社辦的桌球賽吸引很多好手參加，也是培育國手的搖籃。



國泰人壽桌球隊教練劉松明說，國語日報杯分組較細，對小學生來說，每個年級選手都有專屬比賽可參與。桃園市大有國小桌球教練陳勝德說，國語日報杯一直是小朋友嚮往的比賽，「在我心中，國語日報杯比總統杯、自由杯都還有象徵性」。





相關新聞刊第13版