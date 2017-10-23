李琦瑋／臺北報導



「標籤」有如隱形的分類，如影隨形跟著你我。為了撕去負面標籤，羅慧夫顱顏基金會昨天舉辦「第一屆Don''t tag me!四格漫畫頒獎典禮」，臺南光華高中多媒體設計科學生任雅娟，透過大野狼當保母、小綿羊當警察的對比手法，討論職業標籤，榮獲青少年組金獎；設計師賴星妤關注博愛座議題，以一名少年看不見的需求為主題，討論年輕人坐博愛座的負面標籤，獲得青年暨社會組金獎。



羅慧夫顱顏基金會倡議「Don''t tag me!不貼負面標籤」，向十三歲以上民眾徵圖，希望不論是因為性別、職業、學業成績等，都能互相尊重，分青少年組和青年暨社會組，總計有四百五十件作品參賽。



任雅娟說，這次主題讓她聯想到電影《動物方程式》，加上曾在課堂上看過職業歧視的影片，才想到以狼和羊這兩種對比強烈的動物，來強化職業標籤，希望大家跳脫框架做自己。



獲得青少年組銀獎的楊佳恩，則是描述一對父母生下兔脣的孩子，不但沒拋棄孩子，還對他說：「不用擔心，我們會永遠愛著你。」



就讀南投高中美工科的黃宥禎，以自身喜愛畫畫，卻礙於社會總是對繪畫工作者貼上「賺不了錢」或「工作不穩定」等標籤為發想，討論人們在追逐夢想時，會被標籤影響而裹足不前，鼓勵大家勇於嘗試，別讓標籤局限自己，獲得青少年組佳作。



圖說：任雅娟以羊和狼為創作主題，獲得青少年組金獎。圖片提供／羅慧夫顱顏基金會