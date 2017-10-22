‧華航花車載歐洲地標

高修民

美國玫瑰花車遊行首獎常勝軍中華航空，今年首次參與國慶花車盛會，是唯一的航空公司代表。花車特別以空中巴士A350中長程客機為主角，搭配倫敦大笨鐘、羅馬競技場、比薩斜塔、荷蘭風車等華航直飛歐洲城市的知名景點，以及荷蘭國花鬱金香、英國國花狗薔薇、義大利國花雛菊，打造全長十二公尺、高三點五公尺、寬三點六公尺的歐洲風造形花車，呼應華航直飛歐洲的旅程。



‧玉山發現阿里山山椒魚

吳啟綜

位於海拔三千八百五十八公尺高的玉山氣象站，居然發現被列為瀕臨絕種保育類野生動物的阿里山山椒魚。中央氣象局表示，玉山氣象站同仁日前做完例行性氣象觀測後，在站房內地板發現約十三公分長的阿里山山椒魚。農委會特有生物研究保育中心表示，第一次在這麼高的海拔發現阿里山山椒魚。

阿里山山椒魚習慣棲息於高海拔針葉林或闊葉林底層、溪流附近等潮溼處，主要分布在中央山脈、玉山及阿里山山脈，海拔約一千八百至三千八百公尺的地方。



‧環境汙染最後一道菜

詹伯望

環保運動家黃煥彰、晁瑞光，日前在臺南公會堂吳園排屋推出「最後一道菜」特展，用工業汙染物底泥、重金屬、爐渣「烹製」雲林硫燻石灰椰子酥、桃園辛辣炒青螺、高雄松露巧克力、臺南高鈣高鉻香芋丸，以及彰化香鎘冠軍米拼盤，配上各地汙染的現況照片，怵目驚心。



‧子弟戲素人挑大梁

吳啟綜

新北市林口子弟戲文化節明天盛大登場。「子弟戲」是臺灣北管戲的俗稱，因為大多是由農村子弟組成戲團而得名。林口有九大軒社，負責帶領其中「悅樂軒」九十周年公演的黃清火表示，這次參與演出的大多是主婦、退休教師等素人，許多人學戲不滿一年。



‧Fun頌花開預告花博

張彩鳳

迎接二○一八花卉博覽會，臺中市大墩文化中心特別邀請竹藝大師徐暋盛，在文化中心路口設置了「Fun頌花開」巨型百合花裝置藝術。堅韌竹材編織成的巨型花朵，除了使建築物更加活潑美觀外，也成為拍照打卡的新熱點。