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大千世界　在地篇 (2017/10/22)
 

‧華航花車載歐洲地標
高修民
　美國玫瑰花車遊行首獎常勝軍中華航空，今年首次參與國慶花車盛會，是唯一的航空公司代表。花車特別以空中巴士A350中長程客機為主角，搭配倫敦大笨鐘、羅馬競技場、比薩斜塔、荷蘭風車等華航直飛歐洲城市的知名景點，以及荷蘭國花鬱金香、英國國花狗薔薇、義大利國花雛菊，打造全長十二公尺、高三點五公尺、寬三點六公尺的歐洲風造形花車，呼應華航直飛歐洲的旅程。

‧玉山發現阿里山山椒魚
吳啟綜
　位於海拔三千八百五十八公尺高的玉山氣象站，居然發現被列為瀕臨絕種保育類野生動物的阿里山山椒魚。中央氣象局表示，玉山氣象站同仁日前做完例行性氣象觀測後，在站房內地板發現約十三公分長的阿里山山椒魚。農委會特有生物研究保育中心表示，第一次在這麼高的海拔發現阿里山山椒魚。
　阿里山山椒魚習慣棲息於高海拔針葉林或闊葉林底層、溪流附近等潮溼處，主要分布在中央山脈、玉山及阿里山山脈，海拔約一千八百至三千八百公尺的地方。

‧環境汙染最後一道菜
詹伯望
　環保運動家黃煥彰、晁瑞光，日前在臺南公會堂吳園排屋推出「最後一道菜」特展，用工業汙染物底泥、重金屬、爐渣「烹製」雲林硫燻石灰椰子酥、桃園辛辣炒青螺、高雄松露巧克力、臺南高鈣高鉻香芋丸，以及彰化香鎘冠軍米拼盤，配上各地汙染的現況照片，怵目驚心。

‧子弟戲素人挑大梁
吳啟綜
　新北市林口子弟戲文化節明天盛大登場。「子弟戲」是臺灣北管戲的俗稱，因為大多是由農村子弟組成戲團而得名。林口有九大軒社，負責帶領其中「悅樂軒」九十周年公演的黃清火表示，這次參與演出的大多是主婦、退休教師等素人，許多人學戲不滿一年。

‧Fun頌花開預告花博
張彩鳳
　迎接二○一八花卉博覽會，臺中市大墩文化中心特別邀請竹藝大師徐暋盛，在文化中心路口設置了「Fun頌花開」巨型百合花裝置藝術。堅韌竹材編織成的巨型花朵，除了使建築物更加活潑美觀外，也成為拍照打卡的新熱點。
 
全臺最美的國小怒了
不堪遊客破壞　豐源謝絕參觀
科普列車30日啟動　離島學童跨海同樂
「社論」珍惜波浪型屋頂校舍
偏鄉混齡實驗教育　師資是最大關鍵
中市中坑、苗栗南河、嘉義豐山　親師溝通促混齡
迎世界貘日　動物園增新成員
彩繪護欄美化街景　北市小學生參與公民行動
獎勵高中生從農　農委會加碼
高中基地揭牌　高市自造教育更完備
新北師生書法賽　得獎作品五月展出
鄭愁予現身　中市明道普霖斯頓獻詩致敬
屏縣舊寮三代同堂看布袋戲
化妝拍畢業照　南市三慈自信笑容留影
 
　
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