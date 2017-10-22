報導／吳啟綜



美國職棒大聯盟聯盟冠軍戰，充滿驚奇。在七戰四勝的聯盟冠軍戰賽制中，美國聯盟的紐約洋基隊原以零比二落後休士頓太空人隊，但靠著老將與新秀通力合作，力挽狂瀾，連贏三場，雙方到昨天為止，三比三平手。國家聯盟冠軍戰方面，去年擺脫山羊魔咒，尋求衛冕世界大賽冠軍的芝加哥小熊隊則以一勝四敗，輸給道奇隊。道奇睽違二十九年，再度晉級世界大賽。



洋基隊上演外卡傳奇，先在外卡驟死賽力克雙城隊，接著在分區系列賽對上戰績一百零二勝的印第安人隊，洋基隊前兩場連輸，隨即連贏三場，晉級聯盟冠軍戰；聯盟冠軍戰遇到一百零一勝的太空人隊，又上演大逆轉戲碼，連輸前兩場後連贏三場，目前雙方三比三不分軒輊，今天第七戰將決定誰能挺進世界大賽。



洋基隊能逆轉，全靠老將和新秀的優異表現。在投手陣容上，老將「沙胖」沙巴西亞的球速雖然無法像過去那樣，飆到九十六英里以上，但控球穩定，常為球隊「止敗」。洋基隊在聯盟冠軍戰前兩場輸球，第三戰由沙巴西亞先發，果然帶領球隊止敗，吹起逆轉號角。另外，日籍強投田中將大在第五戰主投七局無失分，自美聯分區賽第三戰後，再度七局無失分，追平「火箭人」克萊門斯在二○○○年創下的單一季後賽投出兩場七局無失分紀錄。



在打擊上，新人「法官」賈吉連續在第三場、第四場轟出全壘打，第五場則敲出制勝安打，也是球隊能連贏三場的功臣。賈吉在季後賽累積三支全壘打，追平一九一三年傳奇球星凱勒的紀錄，並列隊史季後賽最會轟的菜鳥。



國家聯盟則由道奇隊和小熊隊爭冠軍。用重金打造的道奇隊，不管在投手或打擊表現，都明顯優於小熊隊。



在投手方面，道奇隊先發投手克蕭、達比修有強力壓制小熊隊的打擊，救援投手則從聯盟冠軍戰至今，一分未失。



在打擊上，道奇隊的「金毛獅王」透納成為小熊隊殺手，在聯盟冠軍戰轟出兩支全壘打，尤其在第二場，九局下雙方平手，他從小熊老將雷基手中，轟出中外野再見三分炮，幫助球隊以四比一贏球，也獲得國聯冠軍戰最有價值球員。二十六歲的板凳球員赫南德茲，則在第五戰單場轟出追平紀錄的三響炮，單場七分打點，創下聯盟冠軍賽史上單場最多打點紀錄。



外卡奪冠不容易 23年來僅6例



美國職棒大聯盟從一九九四年起實施外卡制度以來，共有五支球隊以外卡身分贏得世界大賽冠軍，洋基隊能否再創歷史，備受關注。



外卡球隊是各分區冠軍隊外，戰績最佳的球隊，在季後賽中排第四種子。第四種子被安排在首輪對上第一種子球隊，第一種子球隊往往是美聯、國聯最強的球隊，要能扳倒第一種子球隊晉級，是很不容易的事。



過去僅五支球隊以外卡資格，打進聯盟冠軍，最後還奪得世界大賽冠軍，陳偉殷所屬的馬林魚隊，就在一九九七年與二○○三年，兩度以外卡奪冠，另四支球隊是二○○二年天使隊、二○○四年紅襪隊、二○一一年紅雀隊及二○一四年巨人隊。