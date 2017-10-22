沈育如／臺北報導



臺大昨天召開校務會議，討論設立《國立臺灣大學違反送審教師資格規定及學術（成果舞弊）倫理案件處理要點》，當中增訂「楊泮池條款」，即被檢舉人若為臺大校長，則倫理委員會的校外委員應再互推一人，暫代原本由學術副校長擔任的倫理委員會主任委員。學術副校長為校長選派。



此外，臺大田徑場日前發生場地外借舉辦「中國新歌聲」活動，學生對校外人士抗議而引發衝突，臺大學生會議長王羿方在校務會議提案，希望校園邊界可以畫上標示線，以界定校內、校外空間，讓警方與各界可以識別，消除校園安全死角。



對此，臺大總務長王根樹表示，臺大校園界線，有圍牆處就以圍牆為界線，或是以人行道靠臺大內線為界，因此不需要再畫線，最重要是校內、校外人士有共識，尊重校園自主。警方如果沒有校方允許，就不能進入校園。學生如果還有疑慮，可以在校園安全會議再提出，進行細節討論。



臺灣大學前校長楊泮池，今年六月宣布任期屆滿後不再續任。臺大校長遴選委員會二十日進行資格投票，九名被推荐人中，除一人因資料不全，其他八人均獲全體委員三分之一以上推荐票數，成為校長候選人。



八名臺大校長候選人，包括中研院前副院長王汎森、清華大學副校長吳誠文、臺大電機系教授吳瑞北、中研院副院長周美吟、臺大歷史系教授陳弱水、臺大電資學院長陳銘憲、臺大副校長張慶瑞、國發會前主委管中閔等。臺大表示，接下來將訪談相關人士，並邀請候選人說明治校理念，再經校務會議代表投票選出新任校長。

