李榮茂／嘉義報導



日本石川縣金澤市西小學校及米泉小學校的校長教師，昨天先後到嘉義市文雅、精忠與港坪國小參訪，學生表演獨輪車、弦樂團演奏，展現好客熱情。



文雅國小校長沈煥東指出，文雅、精忠與港坪國小三校與日本金澤市西小學校、米泉小學校多次交流互訪，建立了深厚情誼，所以特別邀請日本校長教師到文雅、精忠與港坪國小參觀交流。



日本兩校校長與教師先抵達文雅國小，全校師生高唱歡迎歌，並以簡單日語問候表達歡迎。文雅國小並安排日本兩校師長，與學生共同體驗定向越野課程，並且將日文中的漢字融入在定向越野的闖關內容中，最後再由日方教師拼湊出正確日文。



西小學校校長谷藤說，體驗後，才知道定向越野活動不只是體能與腦力的考驗，更是一種有趣的學習方式。文雅學生盧科佑說，日本的漢字與國字很像，但是組合方式不同，像「御目出度」居然是「恭喜你」的意思，非常有趣。



日本兩校師長也參訪精忠國小，並與校長楊勛凱及學生一起享用營養午餐，小茶童也沏茶請客人品味。



最後參訪港坪國小，港坪國小絲竹樂團演奏臺灣民謠〈丟丟銅〉，以輕快的節奏，展現特有的臺灣風情。



港坪學生也引導來賓體驗結合數學、童話故事及校園生態的步道遊戲，讓日本友人對臺灣學生多元學習留下深刻印象。



圖說：嘉義市精忠國小獨輪車隊學生手持兩國國旗，歡送日本賓客。攝影／李榮茂