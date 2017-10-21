報導‧攝影／陳壁銘



陳立喆曾經是教師眼中的壞學生，靠著一步一腳印的學習態度，脫胎換骨，四年前，他參加亞洲西點技能競賽獲得第一名，並代表臺灣參加在挪威舉辦的世界廚師聯合會全球廚師大賽，從七大洲廚師代表中再次脫穎而出，成為全球甜點冠軍，可說是烘焙甜點類的臺灣之光。



今年四十歲的陳立喆，少年時期過得很困惑。國小肄業的父母因工作和作息不固定，怕無法好好教導他，擔誤他的前途，於是把他交給媽媽的姐姐扶養。同學常笑他是被父母遺棄的小孩，他因此和同學打架，成為教師眼中的問題學生。



陳立喆的學業成績幾乎都是班上吊車尾的，在國中三年級時，選擇就讀烘焙技藝班，經由啟蒙恩師林綢調教，他在畢業前，就考取烘焙技藝檢定的丙級證照，畢業後繼續升讀高雄市鳳山商工餐飲科。



陳立喆當兵退伍後，在高雄一家飯店做蛋糕，為了精進烘焙技術，他又到臺中一家著名烘焙店學習，開始接觸到歐貝拉、提拉米蘇等西式甜點。



某次母親節創意蛋糕比賽中，陳立喆榮獲全國第一，受到肯定的他因此全心全力的投入烘焙世界。為實現創業夢想，三十歲時，陳立喆在父母的贊助下，開了一間甜點店，當時的他沒有市場敏銳度，又太過自傲，落得慘賠歇業的下場，他甚至為了逃避債務，在山裡躲了三天。



陳立喆表示，那三天是他人生最低潮的時候。躲在山裡的他心想，家人一直沒放棄他，他為什麼要放棄自己？於是重拾信心，輾轉來到一家知名食品公司從事研發工作，精益求精的態度，讓他受到肯定，被委以研發經理的要職。研發工作頗為辛苦，有時一天要工作超過十二個小時，但陳立喆一點也不嫌累。



陳立喆製作的甜點充滿創意，尋常事物都能成為創作的靈感，而不局限在傳統甜點的框架中，他做出玫瑰花瓣上還有水滴的蛋糕，甚至把蛋糕做成爵士鼓造形，讓甜點像藝術品般讓人捨不得吃下肚。他希望透過他研發的創意蛋糕，讓民眾與家人團聚，享受親情時，也能嘗到色香味俱全的甜點。



圖說：陳立喆（右）和妻子（左）一同在研發室工作。