

著名醫學期刊《刺胳針》日前發表「全球肥胖趨勢研究」，根據這份報告，去年臺灣五歲至十九歲男童及青少年肥胖率為百分之十五點四，在兩百個國家中高居第三十八名；女童及青少女肥胖率為百分之六點七，排名第一百零四名。兩者皆高於日本、南韓、新加坡等亞洲國家。



兒少肥胖恐引起早發性的糖尿病、高血壓、心血管等疾病，也會對成年後的健康造成重大影響。世界衛生組織指出，體重增加與攝取過多含糖飲料明顯相關。因此，英國、墨西哥等國已開徵含糖飲料稅，藉此促使廠商生產更健康的食品，民眾也能降低糖分攝取。



面對越來越嚴重的肥胖問題，臺灣已禁止含糖飲料進入國中小校園，並限制營養午餐油炸品與甜點的提供次數。這種做法確實能減少兒少接觸垃圾食品的機會，但他們一踏出校園，到處可見飲料店、便利商店，很難完全杜絕誘惑。



釜底抽薪的做法，或可從食育著手。以日本為例，他們早在十多年前即實施《食育基本法》，整合學校、家庭、社區等資源，讓學童從小理解食物的產銷過程、營養成分，建立正確的飲食觀念。食育不僅是生存的基礎知識，也是一輩子受用的知識，但在重視智育的臺灣，過往明顯被忽視。當飲食問題已嚴重影響兒少健康，推動食育成為教育的一環，已是刻不容緩。

