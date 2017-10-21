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臺大宿舍潑酸事件
學校啟動學生輔導　民團促加強門禁		 (2017/10/21)
 

沈育如、吳啟綜／臺北報導

　臺灣大學昨天凌晨發生一名張姓臺灣科技大學畢業生到宿舍潑灑硫酸，造成一死三傷的悲劇，並有多名學生心理受創。臺大昨天緊急發給全校學生一封信，臺大主祕林達德表示，校方已啟動學生輔導機制，安排心理輔導教師進駐宿舍，並加強校園安全維護。

　林達德指出，校安中心持續回報資訊，同時啟動學生輔導機制，發信給全校學生，安撫心靈，對於目擊學生，也進行輔導，並加強校園安全維護。林達德表示，臺大有二十五名心理輔導教師，學生有任何問題都可以求助。

　臺大學生會昨天發聲明表示，心理輔導人員將進駐宿舍，提供學生心理輔導，住宿生可聯絡宿舍輔導員，非住宿生則聯絡心輔中心，心理系所也會提供後續輔導資源。學生會也呼籲臺大學生，必要時通報宿舍輔導員或心輔中心，幫助學生紓解情緒。

　全國家長團體聯盟理事長黃國盛指出，臺大發生這起事件，凸顯學生情緒紓解與尊重他人觀念的不足，導致他人受傷，更讓家人傷心、擔憂；現代社會講求人權自由，但宿舍仍要加強門禁，管理更嚴格一點，確保學生安全，否則一旦出事，家長情以何堪。

　對於這起因感情所造成的不幸事件，行政院長賴清德表示，真正愛一個人，應該尊重對方追求幸福的權利，否則整個情況會更糟。他說，希望各階段的教育，教師應分享這樣的理念，避免這類事情再度發生。內政部長葉俊榮說，對於校園的安全，不管是學校本身，或是警消機關，都要共同努力確保大家的安全。
 
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