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宜縣東澳教學換宿　招度假志工 (2017/10/20)
 

　沈育如／宜蘭報導

　很多偏鄉學生來自單親、隔代教養家庭，最需要長期陪伴。金車文教基金會二○○五年起推動「一邊度假，一邊服務」的VOVA教育志工計畫，持續募集愛心志工到花蓮、南投、金門等課輔資源缺乏學校，今年初更將宜蘭縣東澳國小納為新駐點。

　東澳國小位在宜蘭縣南端，學生多是泰雅族人，因環境封閉，少有機會接觸外界；參加VOVA教育志工計畫的志工陳貞如，曾在大學教書，陸續參加過金車的泰北服務團、桃園市復興區高義國小英語公益營，她到東澳國小當志工，教中年級學生英語、高年級學生情緒教育。

　東澳國小校長鄔誠民表示，希望有英語、數學專長的志工到校服務至少兩週，去年申請教學換宿計畫後，有三名志工來學校服務，其中一名退休教師協助改善圖書館閱讀環境，一名工程師教學生數理概念，家長也因師生的努力，自發關心孩子的教育問題。

　金車文教基金會總幹事曾清芸表示，金車推動VOVA教育志工計畫，長期招募有熱忱的志工，自付些許住宿費用到偏鄉陪伴學童，服務兩週以上，對學童的課業提升、文化刺激都有幫助；學校如有教學、課輔志工需求，也願意提供住宿的話，金車可提供行政資源協助。

　圖說：南加大語言教學碩士陳貞如（右三），到宜蘭縣東澳國小擔任英語教學志工。攝影／高修民
 
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