十月十七日是「國際貧窮消除日」，副總統陳建仁日前參加相關活動時，面對民眾陳情，回應解決貧窮問題說，大家都是一體的，「謝謝你提醒我們，沒有人是局外人。」



陳建仁的回應雖然適時表達政府面對貧窮的態度，但態度對了，不代表政府已有解決貧窮問題的具體政策及作法。從最近引發朝野立委激辯，甚至被中央研究院院士公開質疑「圖利富人」的行政院新稅改方案，就凸顯政府面對貧窮問題的作法是「越幫越忙」。



本報日前社論〈財政赤字下，減稅是德政？〉提醒，依據行政院新稅改方案，受薪者每年僅能減稅數千元，但富豪卻動輒減稅數百萬元，甚至數億元，政府減稅德政反而擴大貧富差距。對照財政部稍早發布，家庭所得最高與最低的前百分之五，平均年所得相差近百倍。



大家很難想像，臺灣超過三十萬家庭每月平均所得不到四千元；但年所得最高的前百分之五家庭，光平均每月股利所得就超過十萬元。新稅改方案若順利通過立法院審議並實施，政府恐怕很難洗脫讓窮者更窮的罪名。



稅改如此，教改何嘗不是。多元入學，方向正確，實施後卻淪為多錢入學；讓許多貧窮家庭子女藉由教育翻轉階級的希望跟著破滅。如同陳建仁所言，現有的貧窮問題是結構性壓迫，制度性不公平、剝削所造成。政府對政策的制定或改革，應有更寬廣、更高的視野，避免愛之，反而害之。