公視《蜂狂2》探討蜜蜂消失現象 研究顯示農藥使用與兒童過動、自閉症有關



阮筱琪／臺北報導



全球至少有三成的蔬果類農作物，靠蜜蜂傳遞花粉和種子，但根據觀察，蜜蜂數量每年正快速消失中，被稱為「蜂群崩壞症候群」；學者研究，蜜蜂消失原因可能與類尼古丁菸鹼系農藥的使用有關。



公共電視昨天舉行《蜂狂2》紀錄片首映會，以蜜蜂研究出發，探討自二○○五年以來的蜜蜂消失現象，以及農藥對蜜蜂的影響。



哈佛大學公衛系教授呂陳生指出，類尼古丁農藥容易取得，全球使用普遍，研究顯示，人們開始使用的九○年代，當時兒童出現過動、自閉症傾向的人數增加，兩者呈現正相關，可見農藥不僅影響蜜蜂，更經由食物鏈或環境暴露等，對人體產生影響。全球對這類農藥的暴露量、人體影響程度等研究數據完全掛零，只好從蜜蜂擴大解釋對人類造成的危害。



臺大昆蟲系教授楊恩誠表示，類尼古丁農藥對蜜蜂來說是「慢性毒」，即使接觸量低，但幼蜂在接觸後會影響基因，使得免疫系統、神經、認知、生理功能失調且逐漸弱化，導致死亡。



中興大學植病系教授曾德賜認為，導致蜜蜂消失因素很多，例如病蟲害、天候異常等，農藥只是其中之一，但在臺灣，農藥取得由全臺約三千家農藥行掌握，「農藥不是不能用，而是要合法、合理管理」；因此，曾德賜推動「植物醫師」制度，讓擁有病蟲害、農作物知識的專業人士，評估農地狀況，開立農藥施用「處方箋」，不傷害自然生態，也不影響作物收成。



至於《植物醫師法》草案目前已經完成，但尚在農委會，預計年底前送交行政院。



圖說：公共電視昨天舉行《蜂狂2》紀錄片首映會，以蜜蜂研究出發，探討自二○○五年以來的蜜蜂消失現象，以及農藥對蜜蜂的影響。圖片提供／公共電視