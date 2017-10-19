李榮茂／嘉義報導



嘉義縣布袋鎮新塭國小配合教育處，擬定「嘉教五讚」親水力提升策略，普及學生親水機會，在閒置教室設置「親水體驗池」，讓學生在體驗池學習游泳技能。四年級雙胞胎學生洪逸雯、洪逸嘉昨天說，以前都要坐車到朴子或布新游泳池才能學游泳，如今可就近在學校上游泳課，她們覺得自己進步神速，希望早日成為「小泳士」。



嘉義縣教育處長王建龍指出，游泳教學成本高昂，游泳池興建動輒好幾千萬元，以縣府目前財政要在學校建造游泳池，的確有困難。這兩年，多所學校利用閒置教室設置親水體驗池，可說是「游泳池宅配到學校」，可強化學生親水力。



新塭國小校長洪榮正表示，學校獲得教育部補助四十二萬元，在閒置教室設置長約七公尺、寬三公尺的親水體驗池，水深從七十公分到一百一十公分，可以容納二十四個學生，並設有濾水設備與淋浴間，也添購熱水器與止滑地墊，確保學習環境安全；並聘請專業教練，指導學生打水、換氣等基本動作。



洪榮正說，親水體驗池除每星期固定換水，以氯碇消毒外，學生每次下水前，也會進行水質檢測，確保水質安全，也添購許多海綿水槍，讓學生進行水槍大戰。



一年級學生蘇子茵說，上游泳課時，同學下水像水餃下鍋，十分有趣。幼兒園幼童蔡雅棠則說，在體驗池上游泳課，不但涼爽，還可以玩水槍大戰，非常開心。



圖說：嘉義縣新塭國小親水體驗池提供學生勤練泳技。攝影／李榮茂