沈育如／臺北報導



亞太創意技術學院去年由保全業者怡盛公司接管，但臺灣高等教育產業工會昨天開記者會指出，新董事會不但沒照原本承諾挹注的教育經費辦學，也沒為教師調回原有薪資，更停招多數科系，要求學生轉學，高教工會質疑董事會要讓學校停辦轉型，圖謀亞太超過新臺幣十億元的校產。



對此，教育部技職司副司長謝淑貞表示，亞太董事會去年八月依照法定程序改選，新任董事長也報教育部審查通過，符合《私校法》規定，業者承諾過要挹注的新臺幣一億五千萬元經費也已到位，還有專案輔導專家定期訪視，以維持學校教學品質。



謝淑貞表示，教育部目前沒收到亞太要停辦的申請，原則上，學校要停招科系，須保障學生能在原校畢業，學生如有意轉學，校方也要輔導學生到其他學校就讀；目前沒收到學生的陳情。



亞太原校名為親民技術學院，二○○一年起由教育部全面派入公益董事接管，高教工會組織部主任林柏儀表示，董事會去年九月由怡盛公司接手，卻不想經營學校，還鼓勵學生轉學、教師離職、系所合併。高教工會質疑，怡盛集團計畫讓學校停辦，把超過新臺幣十億元的校產放進自己的口袋。



高教工會呼籲亞太董事會退場，由政府澈查亞太董事會從公益董事「不當轉移」的財團私產；並確保一千多名亞太在學學生「原校畢業」權利，也償還亞太教職員長年累積的欠減薪，承諾停辦前不強制資遣教職員。