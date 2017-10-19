李琦瑋／臺北報導



立法院社會福利與衛生環境委員會昨天邀請環境保護署、經濟部官員就「《空汙法》修法方向及時程」等列席報告，為降低電廠造成空氣汙染，環保署空保處長蔡鴻德表示，將建立「電力環保調度機制」，最快十一月上路。另外，徵收空汙費是否影響電價，經濟部能源局副局長李君禮表示，徵收費用對於用電在三百三十度以下的一般家戶並無影響，不會調漲電價。



蔡鴻德表示，當預測隔天AQI值達紅色警戒，空品區與上風處的電廠備轉容量也在百分之六以上，就會啟動降載機制。



立委李彥秀、黃秀芳等詢問，環保署明年開徵空汙費，是否會反映在電價公式上？臺電副總經理陳建益表示，空汙費占總成本的萬分之三，可說是微乎其微，不會影響一般民生電價。



立委陳宜民質疑調漲油價，一年將對民眾徵收十九億元，對比固定汙染源徵收十二億元，不符合比例原則。立委陳曼麗也質疑，製造空氣汙染物，固定源遠大於移動源，為何環保署空汙政策以移動源為主，三百六十五億元的預算，有三百二十一億元花在移動源上，工業源只有二十五億元，且汙染稽查也以民眾為多，工業空汙排放多，卻徵收少。



環保署長李應元回應，主要是透過經濟手段要求業者改善鍋爐設備，減少空氣汙染的排放；另外，政府花較多經費在補助民眾汰換二行程機車，讓民眾使用較不耗油的交通工具。



李彥秀呼籲，環保署不應只是罰錢，應有配套措施及手段，否則還是民眾買單。