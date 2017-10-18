關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
追求夏季高峰經驗　南市四校合作操舟 (2017/10/18)
 

　李榮茂／臺南報導

　臺南市重溪、土庫、樹人、鯤鯓國小四所偏鄉小校日前辦理高峰經驗課程大會師，四校四十三名五年級學生展開划獨木舟、SUP板訓練，讓學生熟悉水上運動，感受水上運動魅力。

　土庫學生林佳余表示，這是他首度划獨木舟，下水前很擔心溺水。剛開始划槳，就因為動作不熟練，獨木舟不是往左偏就是往右偏，狀況不斷，有時甚至感覺好像要翻船，但仍然覺得新鮮有趣。

　重溪國小校長姜文通指出，偏鄉小校常苦於資源不足，難以有效發展特色課程，他與樹人劉裕承、土庫洪傳凱、鯤鯓方陽昇三位校長有共識，整合各校現有資源，發展四季高峰經驗課程，包括春季定向越野運動、夏季水域活動、秋季單車走讀、冬季山野課程，帶學生走向戶外。

　姜文通表示，該校曾有學生在大圳游泳溺水，因此將水域安全列為推廣重點，從三年級開始教導學生游泳，也發展獨木舟課程，但學生必須先學會水母漂等水中自救及游泳技能。經過將近一年的推展，獨木舟教育頗具成效。

　重溪學生廖宣茹表示，這是她第二次划獨木舟，有了上次翻船經驗，這次操舟、SUP板駕輕就熟，也已了解，萬一落水要如何自救，覺得很有成就感。

　樹人學生林博宇說，從划獨木舟的體驗中，了解到划獨木舟是需要合作才能完成的挑戰和任務。鯤鯓林芸函也說，划獨木舟、SUP板，沒有想像中的難控制，只要與同學互助合作，就可以輕鬆移動，不但刺激又好玩，也學會面對挑戰時，不可輕言放棄。

　圖說：臺南市重溪、土庫、樹人、鯤鯓國小四校在尖山埤江南渡假村辦理獨木舟經驗課程。攝影／李榮茂
 
賞螢季人潮湧現　校園恐難負荷
拍攝螢火蟲難度高　不妨安靜觀賞
龍岡米干節熱鬧登場
「社論」運動會獎牌　可以更有意義
國臺圖鄉土教案　鯖出於南獲優選
好書大家讀評選　喜見本土少年小說
筷樂傳情　桃市大溪勞作傳達感恩
淨灘愛地球
改變姿勢　大谷翔平、林子偉打擊率竄升
奇蹟男孩陳冠諺　化疼痛為前進動力
萬能少女蘇儀萱　體貼媽媽照顧姐妹
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.