李榮茂／臺南報導



臺南市重溪、土庫、樹人、鯤鯓國小四所偏鄉小校日前辦理高峰經驗課程大會師，四校四十三名五年級學生展開划獨木舟、SUP板訓練，讓學生熟悉水上運動，感受水上運動魅力。



土庫學生林佳余表示，這是他首度划獨木舟，下水前很擔心溺水。剛開始划槳，就因為動作不熟練，獨木舟不是往左偏就是往右偏，狀況不斷，有時甚至感覺好像要翻船，但仍然覺得新鮮有趣。



重溪國小校長姜文通指出，偏鄉小校常苦於資源不足，難以有效發展特色課程，他與樹人劉裕承、土庫洪傳凱、鯤鯓方陽昇三位校長有共識，整合各校現有資源，發展四季高峰經驗課程，包括春季定向越野運動、夏季水域活動、秋季單車走讀、冬季山野課程，帶學生走向戶外。



姜文通表示，該校曾有學生在大圳游泳溺水，因此將水域安全列為推廣重點，從三年級開始教導學生游泳，也發展獨木舟課程，但學生必須先學會水母漂等水中自救及游泳技能。經過將近一年的推展，獨木舟教育頗具成效。



重溪學生廖宣茹表示，這是她第二次划獨木舟，有了上次翻船經驗，這次操舟、SUP板駕輕就熟，也已了解，萬一落水要如何自救，覺得很有成就感。



樹人學生林博宇說，從划獨木舟的體驗中，了解到划獨木舟是需要合作才能完成的挑戰和任務。鯤鯓林芸函也說，划獨木舟、SUP板，沒有想像中的難控制，只要與同學互助合作，就可以輕鬆移動，不但刺激又好玩，也學會面對挑戰時，不可輕言放棄。



圖說：臺南市重溪、土庫、樹人、鯤鯓國小四校在尖山埤江南渡假村辦理獨木舟經驗課程。攝影／李榮茂