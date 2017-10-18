沈育如／臺北報導



教育部昨天舉辦友善校園頒獎典禮，表揚推動學生輔導卓越的學校與個人，共八所學校、四十五名個人獲獎。獲得卓越學校的雲林縣豐榮國小，連續三年有新加坡輔導志工團進駐，寒暑假舉辦學生品格英語學習營、EQ成長營，平時透過書信、臉書關懷學生，讓學生覺得「有人關心我」，更提高自信心。



豐榮國小校長李秉承表示，全校六個班級、八十多名學生，只有一名兼職的輔導教師，全校四成學生來自單親、隔代教養等弱勢家庭，基本學習能力不足，情緒控制、品格行為也需要專業的關懷與輔導。



李秉承說，念博士班時，認識一個新加坡輔導團體正在尋找國外服務機會，於是和對方約定寒暑假自費來豐榮國小服務；李秉承說，來臺志工二十多人，二十歲到七十歲都有，來臺前就背好八十多名學生的名字、特色、家境狀況，一來就和學生打成一片。



新加坡志工關心學生學習，甚至拜訪學生家長，讓家長知道學生的學習狀況，即使學生畢業，關懷仍不中斷；李秉承說，這三年來，原本缺乏自信，喜歡用暴力解決事情的學生，覺得有外國朋友關心他，慢慢打開心房，學習動機也提升，現在已懂得感謝父母、師長。



獲得傑出學務人員的新北市厚德國小活動組長林瑤淳，透過組織打擊樂團，讓專注學習的學生也願意團隊合作。林瑤淳說，很多家長要求孩子專注課業，減少班級、團隊活動，她組打擊樂團，訓練學生相互扶持，學習合作，也扭轉家長「讀書是唯一」的偏差觀念，組團八年來，曾兩次獲全國賽第一名。