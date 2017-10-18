李琦瑋／臺北報導



兒童福利聯盟昨天公布二○一七社會大眾校園霸凌經驗報告，高達七成五的民眾表示，過去有校園霸凌經驗；九成民眾認為，現在的校園霸凌較過去嚴重。深究其原因，四成以上民眾認為，與學生缺乏同理心及霸凌問題處理困難有關。



兒盟針對十八歲以上成年人進行調查，被霸凌者中，有七成五到現在仍會回想，九成認為霸凌是一輩子的傷害，且被霸凌者現況普遍易憂鬱、不擅長人際關係，但在霸凌者中，卻有超過兩成不同意霸凌會傷害一輩子，顯見霸凌者同理心低落，使霸凌一再發生。



兒盟執行長陳麗如表示，最常發生霸凌的時期在國中，局外人與被霸凌者占多數，約四成，只有不到一成是挺身者，被霸凌者常陷於孤立無援的處境，願意挺身協助的人寥寥無幾，對被霸凌者而言，無異是二次傷害。



有三成家長表示，孩子在學校有接觸到霸凌事件，以關係排擠、嘲弄、惡作劇為大宗，關係霸凌占八成，其次是肢體霸凌，占了近三成，網路霸凌也有增加趨勢。而當孩子在學校遇到霸凌事件，有三成家長表示學校完全沒有處理，一成六的家長認為在學校處理霸凌後，無效或問題更嚴重。



兒盟呼籲，被霸凌者應對外尋求協助，旁觀者應發揮同理心挺身而出，學校應建立友善的求助機制，落實後續輔導。