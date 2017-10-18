我國國家總預算約一兆九千億元，其中近三千億元是靠赤字支應，若加上被《公共債務法》技術排除的各級政府自償債務九千多億元，實際赤字應屬世界前列。未來仍要支付各類年金累積的十八兆元「隱藏性負債」，且少子化趨勢使繳稅人口減少，扶養支出劇增的反差，恐陷國家於破產的動盪災難。



十幾年來，GDP僅上升二點六四倍，而政府債務增加逾二十倍，以減稅拚經濟的策略實有待商榷。行政院新稅改方案，倡言「有濟無劫、合理分配、全民受惠」，稱是減稅的德政。受薪者平均可減稅約三千到五千元，而股利所得的富人則減稅四百萬到三千萬元，頂尖富豪更可減數億或十幾億元的稅，更為擴大貧富懸殊，哪是合理分配？



瑞典稅改以降低企業稅負，鼓勵投資，但不降個人所得稅，鞏固所得重分配租稅體制。反觀我國稅改卻以提高企業稅負，大降富人所得稅。原本炒作股票獲利的所得已完全免稅，這次又把分紅的股利所得減免三成，明顯圖利有錢人，敗壞財政。學者朱敬一、王平、曾巨威等皆為文痛批，執政者不為所動，倒行逆施。



類似我國全民減稅者，如美國川普總統的大減稅，一般民眾可享百分之一點二減稅優惠，但排名前端的百分之一富人卻減稅百分之八點五。兩者都是破壞租稅公平，擴大貧富不均的惡質稅改。