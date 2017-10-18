張彩鳳、阮筱琪／綜合報導



主婦聯盟臺中分會等民間團體昨天到臺中市政府，抗議校園空氣品質旗根本就是根據「歷史空氣」數據掛旗，無法保護兒童，使得兒童在空汙飆高時仍在霾害下運動，造成許多兒童發生急性症狀。



爭好氣聯盟發起人許心欣表示，去年底環保署將空氣品質指標（AQI）改為PM2.5達每立方公尺一百五十微克以上才是紫色，因此，過去校園常出現的紫旗不復見，就算PM2.5破百都只是掛紅旗。



許心欣強調，PM2.5是用移動平均值計算，以最近十二小時或八小時的平均值作為AQI的指標，有延遲數小時警示和拉低平均的問題。若清晨霾害飆高，可能到中午或下午才會顯示惡化，但學生上午卻照常在戶外打球、跑步，暴露在高濃度空汙中，吸到更多有毒空氣。



臺灣親子共學教育促進會中部領隊呂淑慧說，學校空汙旗是依據環保署官方測站的十二小時移動平均值，完全無法反映即時空氣品質，根本慢半拍。



民間團體要求政府制定嚴格的標準，當空汙嚴重時，應停止室外體育課。主婦聯盟要求環保署修改AQI指標，勿再用延遲的移動平均值，延誤人民自保；應儘速改用小時平均值警示，呈現當下的真實空氣品質。



國家衛生研究院昨天舉辦「空氣品質與健康」國際研討會。國衛院國家環境研究所長郭育良表示，國內空汙標準為PM2.5年平均濃度為每立方公尺十五微克，但世界衛生組織的標準是每立方公尺十微克；根據動物實驗，只要在每立方公尺十三微克狀況下暴露三個月，就會導致身體病變；有研究指出，呼吸和心血管疾病的發病率、死亡率，與PM2.5有關。



環保署空保處長蔡鴻德表示，未來制定法規會朝世界衛生組織訂定的標準，預計民國一百零八年達成。