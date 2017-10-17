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陳偉殷返臺做公益
(2017/10/17)
報導‧攝影／高修民
效力美國職棒馬林魚隊的臺灣投手陳偉殷（後排左二），昨天舉行返臺記者會，並捐助新竹縣中山國小少棒隊、伊甸基金會、流浪動物之家、母校高苑工商。
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