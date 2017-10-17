楊惠芳／臺北報導



臺鐵票價「凍漲」二十二年，傳出將在明年二月農曆春節前分階段調漲，首波鎖定使用電子票證的通勤族，現行九折優惠縮水為九五折，衝擊每天四十萬通勤旅次，漲幅百分之五點六，平均每人每月得多支出一百五十元。交通部長賀陳旦昨天在立法院交通委員會答詢時證實，正在研擬相關方案，但還沒有定案。



立委鄭寶清表示，臺鐵票價二十二年未調漲，不是不能調漲，但調漲前應做好服務。立委李昆澤指出，臺鐵火車票如果調漲，應有配套措施。立委趙正宇也說，今年郵資漲、機場服務費調漲，如今臺鐵火車票也要漲，交通部應嚴格把關。



賀陳旦表示，臺鐵的確提出各種調整方案，但才剛送到交通部。交通部將按照程序審議，除了進行內部審查，也會徵詢學者專家的意見，再提報行政院，初估最快明年才會走完行政程序。



目前臺鐵平均每天有六十三萬旅次，但因一例一休和工會爭取提高各類津貼給付，加上員工老化，退休給付高，因此，臺鐵票價調整迫在眉睫。臺鐵已向交通部提報漲價方案，交通部也已多次開會研商。



立委表示，過去臺鐵提出的方案，只是反映二十二年沒有調漲的成本考量，很難得到社會認同。賀陳旦答詢指出，目前時空環境變化許多，包括高鐵、北捷票務系統等，不能完全從成本考量，而是要看使用者習性，例如給予經常使用者較大折扣，以符合民眾使用情況。因此，未來電子票證將和轉乘優惠密切結合，但臺鐵目前提出的方案不只一個，將朝最嘉惠民眾方向研議。