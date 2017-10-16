據「臺灣海洋廢棄物監測行動」最新調查顯示，垃圾量排行榜前五名是：寶特瓶、瓶蓋、塑膠製吸管、塑膠袋及外帶塑膠飲料杯，處處可見塑膠製品的影子，淨海、淨灘及減量的努力，被隨意丟棄塑膠品的習慣大大抵銷，「無塑」願景的落實，遙遙無期。治本之道是從源頭減量，各類店家就是源頭，推動無塑責無旁貸。



政府決定，明年元旦起擴大實施限塑，管制對象新增七大類，包括藥局、醫療器材行、3C商店、書店、洗衣店、飲料店及麵包店，這些與民眾生活息息相關的商店，使用塑膠製品甚多，不知為何從民國九十一年推動購物用塑膠袋減量迄今，相隔十五年才擴大實施？成效如何，亦待檢驗。關鍵在配套措施及店家態度。



前一波管制不得提供購物用塑膠袋的對象是：連鎖便利商店、量販店、超級市場、連鎖速食店、百貨公司、公部門及私立學校。環保署統計，每年減少約二十億個塑膠袋，減量成果達百分之五十八。那麼，有百分之四十二未能達成的原因何在，責任誰屬實應深入探究，加強管制，否則新增管制對象，仍難確保限塑成果。



尤值得檢討者，政府管制便利商店等「不得」免費提供塑膠袋，卻「得」出售塑膠袋給顧客，顧客或因時間匆促忘了自帶袋子，或難抵店員售袋的企盼眼神，很多還是買了塑膠袋。美歐商店多數提供免費紙袋給顧客，善盡服務顧客的責任，也才真正做到減塑要求，實在是政府推動塑膠袋減量應採取的配套措施。



臺灣曾經被譽為「塑膠王國」，希望不要因持續放任使用，導致「塑膠亡國」。