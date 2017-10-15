報導／楊惠芳



漫畫家阮光民今年在金漫獎表現優異，以《用九柑仔店》奪得青年漫畫獎、年度漫畫大獎雙料大獎。評審長蕭言中表示，在多數劇情激烈的參賽漫畫中，《用九柑仔店》的畫風清新，是脫穎而出的最大關鍵。



以影像為串聯

改編小說畫成漫畫



作品常見於《國語日報》、《中學生報》的阮光民，是第一個漫畫作品被改編成偶像劇的臺灣漫畫家。他擅長刻畫溫暖的臺灣在地題材與小人物故事，十多年來屢屢獲獎。阮光明二○○九年成名作《東華春理髮廳》，被改編成偶像劇；二○一五年，更破天荒與小說家吳明益合作，將《天橋上的魔術師》裡的短篇〈石獅子記得哪些事〉改編成漫畫版本。



阮光民從小在雲林縣斗六市長大，今年的得獎作品《用九柑仔店》就是以斗六阿公開的柑仔店為原型，小時候阮光民常常幫阿公顧柑仔店，後來柑仔店因用地收回而拆除，如今卻成為他筆下的題材。



今年四十四歲的阮光民，畫風清新，是金漫獎常客，曾以《幸福調味料》、《天國餐廳》奪下優勝，這次更上層樓，還一舉囊括年度漫畫大獎。



得獎的心情是什麼呢？阮光民表示，就像走在路上突然被「感應式路燈」照亮。不過，獲獎也無法保證未來，還是要回歸原本的創作本務，努力再努力。



以生活為素材

記錄歷史表現情感



談到得獎作品，阮光民說：「我一直在畫屬於本土的東西，無論是麵攤或家庭理髮廳的故事。也許以後只有超市、大賣場，不會再有柑仔店，但創作者可以把自己知道的畫到漫畫中，留下歷史畫面，讓後人參考。」



阮光民說，得獎最開心的，就是可以拿到一筆獎金，那就至少可以有半年的時間，不用再為生活費煩惱。目前他正在畫《用九柑仔店》第三集，預計將畫五、六集，阮光民說：「希望讀者越來越多，以後能夠賣得愈來愈好。」



決定自己的漫畫風格時，阮光民坦承有過一段掙扎。剛開始，他也曾嘗試畫少年漫畫，但後來傾向創作表現心理層次的青年漫畫。



阮光民說：「我發現，我不適合畫熱血的少年漫畫，不是說不能畫，只是對我來說，畫少年漫畫時，心裡沒有獲得創作的滿足感，我想多描寫一些心靈層次的東西，希望能夠更多表達細膩的感情。」



以漫畫為志業

自甘寂寞接受批評



阮光民戲稱自己是「漫畫黑手」，他說：「畫圖的時候總會沾到墨，手一定會黑，所以都稱自己是漫畫黑手。」阮光民說，想故事時，自己與自己對話，這是漫畫家特有的困頓與孤獨；而作品上市時，又得面對殘酷的市場，因為每個讀者接受程度不一樣，發出的評語也不一樣，漫畫家全部都要概括承受，但這條路是自己選的，所以只好自我安慰：「喜歡我的人都了解我，我很樂意為他們繼續畫畫。」



對新秀漫畫家有什麼建議呢？阮光民說：「畫就對了，不要自憐，如果打算把畫畫當職業，就要把畫畫當快樂的事；但是最好能養活自己，有一陣子沒收入，我只好借錢，就是負面示範。」



圖說：阮光民漫畫創作不輟，今年獲得青年漫畫獎及年度漫畫大獎。攝影／高修民