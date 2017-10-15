報導／吳啟綜



人口僅三十三萬四千人的北歐小國冰島，再創足球奇蹟。冰島繼去年在歐洲國家杯足球錦標賽扳倒英格蘭，日前在二○一八世界杯足球賽歐洲區資格賽中，以七勝一和兩負，獲分組第一，不但是隊史上首度晉級世界杯會內賽，也成為取得世界杯參賽權隊伍中，第一個人口不到百萬的國家。



全國人口與我國花蓮縣人口相當的冰島，去年歐洲國家杯連續力克葡萄牙、英格蘭隊；今年在歐洲區I組力爭上游，九月初，小組賽第七輪過後，冰島還排在小組第三，最後發揮韌性，連贏烏克蘭、土耳其、科索沃，加上競爭對手克羅埃西亞一直無法獲勝，終於竄升到分組第一，晉級世界杯會內賽。



翻開冰島參加世界杯的歷史，一九五四年瑞士世界杯時，冰島還不被國際足協承認；一九五八年冰島首次參加世界杯資格賽，連十二次無緣晉級；二○一二年，世界排名僅一百三十一名，現已躋身世界前二十名，其中關鍵是政府、人民的支持。根據統計，冰島的室內球場超過一百五十座，平均每五百人就有一名擁有執照的足球教練，培養幼童踢足球的習慣。



去年歐洲國家杯結束九個多月後，冰島出生率創近年新高；明年俄羅斯世界杯，是否能再度刺激人口出生率，也受大家關注。



另外，阿根廷這次世足資格賽表現不佳，外界憂心阿根廷可能無法晉級會內賽，沒想到，阿根廷日前在對戰厄瓜多這場關鍵賽事，梅西大演帽子戲法，一人踢進三球，帶領球隊以三比一逆轉勝，闖進會內賽，阿根廷舉國上下頓時鬆了一口氣。巴拿馬則以二比一擊敗哥斯大黎加，首度進會內賽。



這次也有不少球隊意外被淘汰，包括上一屆四強的荷蘭，荷蘭隊長羅本也宣告退出國家代表隊。美國則爆冷以一比二輸給千里達及托巴哥，自一九八六年後，第一次無緣晉級世足會內賽。



目前共有俄羅斯（主辦國）、冰島、比利時、英格蘭、德國、波蘭、塞爾維亞、西班牙、葡萄牙、法國、巴西、阿根廷、烏拉圭、墨西哥、哥斯大黎加、哥倫比亞、巴拿馬、埃及、奈及利亞、伊朗、日本、南韓、沙烏地阿拉伯二十三支球隊晉級。



想奪世界冠軍 先闖資格賽再戰會內賽



四年舉辦一次的世界杯足球賽，明年六月在俄羅斯舉辦，分資格賽與會內賽。



資格賽分成非洲、亞洲、歐洲、大洋洲、南美洲及「中北美洲及加勒比海」六區進行，依照各區成員國數目，以及各區球隊在歷屆世界杯的成績，分配可參加會內賽的名額，目前以歐洲的十三個名額最多，其次是非洲的五個，亞洲、南美洲各四個，中北美洲及加勒比海三個，由亞洲、大洋洲、南美洲與中北美州及加勒比海各派一隊組成的洲際附加賽可占兩個名額，目前確定由澳洲、紐西蘭、宏都拉斯與祕魯角逐。



世足賽主辦國有會內賽當然參賽權，共計三十二隊爭奪世界冠軍。