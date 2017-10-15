沈育如／臺北報導



臺灣位於環太平洋地震帶上，地震頻繁，防災教育更要從小扎根。《親子天下》雜誌與臺灣防災產業協會昨天舉行「孩子與安全有約」專題演講，交通大學副教授、校園防災策略顧問單信瑜表示，即使定期舉辦防災演練，卻有師生敷衍了事，「地震不會在你準備好才發生」，呼籲建立安全文化，把口號內化為行動。



參與校園防救災工作十多年，單信瑜深感校園師生對災害、意外疏於防備，曾看過學校舉行地震防災演練時，學生在桌下談笑、打牌，也遇過幼兒園想模擬下雨天的地震演練，但家長擔心孩子淋雨感冒，揚言當天全班罷課。



單信瑜舉日本為例，三一一地震引發大海嘯，重創日本東北地區，尤其岩手縣釜石市死傷慘重，但當地中小學生的生還率，卻奇蹟般高達九成九，原因就在防災教育落實。學生畢業前要上三十五小時的防災教育，並融合在各科目中，讓學生深知一旦發生災害，要如何冷靜應用所學。



校外人士闖入校園的暴力事件頻傳，也讓家長惶惶不安，親職溝通作家羅怡君在專題演講中指出，家長與其擔心孩子的安危，不如將憂慮化為關心，透過平日與孩子溝通、建立觀念，才能協助他們在危機中判斷、應對。



羅怡君表示，家長常擔憂孩子會遇到心懷不軌的陌生人；不知如何判斷對方意圖，孩子就無法正確應對。若事前先與孩子討論，幫助他們熟悉在什麼情境，做什麼樣的回應，孩子就能把平時的討論、練習，內化為直覺對應。