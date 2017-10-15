吳啟綜／綜合報導



受到颱風卡努外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部、宜蘭、花東、屏東等地降下豪大雨，造成多處路段坍方和道路封閉，其中宜蘭縣大同鄉臺七線九十三點四公里處，路基被暴漲的蘭陽溪水掏空，大同鄉五個村落聯外道路中斷，約兩千名居民受困；臺東縣昨天下午宣布停班停課；新北市汐止區一處民宅後方土石流失，四戶居民緊急撤離。臺電統計，昨天超過一萬四千多戶停電。



中央氣象局資料顯示，連續兩天豪雨，已為陽明山、宜蘭縣大同鄉、屏東縣泰武鄉、花蓮縣富里鄉帶來超過六百毫米的雨量。農委會也發布六十七條土石流紅色警戒，分布在宜蘭縣、臺東縣、花蓮縣及新北市四縣市。



路基遭掏空的臺七線九十三點四公里處，由於此路段是大同鄉英士、太平、茂安、四季、南山等地唯一聯外道路，宜蘭縣工務處、交通部公路總局第四區養護工程處已派員搶修，預計今天下午五點恢復單線雙向通車。



臺東市區四處積水，知名的綠色隧道變「黃河」，南橫公路、南迴公路出現零星落石和坍方。位於知本溫泉的富野溫泉休閒會館，土石流衝破落地窗，黃泥土石灌滿大廳。臺鐵關山至瑞源間及知本至康樂間，因水淹軌面，一度無法通行。



氣象局預報員徐仲毅指出，颱風外圍雲系影響將持續到今晚，東部、恆春半島雨勢仍大，特別是臺東縣和屏東山區仍要嚴防。今晚到明天白天，全臺天氣才會明顯改善。



圖說：宜蘭縣大同鄉臺七線九十三點四公里處，路基被蘭陽溪水淘空，公路總局緊急派員搶修。圖片提供／宜蘭縣政府