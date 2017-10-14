報導／阮筱琪

攝影／陳壁銘



小小的火柴盒能說多少故事？位在臺北市迪化街的「迪化二○七博物館」，自即日起到明年三月二十六日，推出「城市縮影——火柴盒」特展，展出知名文史專家與收藏家莊永明收藏的火柴盒；透過千餘個火柴盒圖象串聯，呈現臺北半世紀以來的城市發展縮影。



在「城市縮影——火柴盒」特展裡，莊永明以五○年代的臺北為主題，精選自小至今收藏的千餘個火柴盒展出。細看火柴盒的圖象，可讓人瞬間感受到數十年前的社會風貌，了解當年的時尚與休閒娛樂，讀出消失的生活記憶。



莊永明舉例，許多火柴盒上標示著店家的地址，可從中判讀一條街的發展歷程，例如，早期南京東路是金融街，有很多咖啡店、吃茶店；大稻埕發展得早，商業活動多，因此很多飯店、酒家都在這區。



這項展出的火柴盒分為：跨越半世紀、青春大稻埕、旅行溫泉鄉、築蹟記憶、生活印象、茶餘飯後、老派風格七大主題，包含一九五○年代為臺灣家戶帶來光明的新亞日光燈，一九六○年代立下臺灣第一次自製房車里程碑的裕隆「青鳥」轎車，一九六三年開始臺日合資的三洋家電用品，還有電影《獨角龍》火柴盒，以及許多超過半世紀的品牌，如青葉餐廳、國賓飯店、中華航空、二○一三年修復完成的歷史建築黑美人大酒家、在臺北市同一地點營業最久的日本料理麗都餐廳。



展品不僅有臺北地區的火柴盒，也可看到北回歸線地標、臺中湖心亭、涵碧樓等知名地標建築的火柴盒；透過火柴盒圖象穿越時空，引導民眾認識舊日生活娛樂。



莊永明表示，有些火柴盒沒收藏到或無法展出，例如，第一個將茶包概念引進臺灣的「建南茶莊」製作的火柴盒。「茶莊請當紅的歌仔戲演員楊麗花做廣告，很可惜，火柴盒找不到了。」現今南京西路新光三越百貨公司，從前是「榮星保齡球館」，也製作了火柴盒，莊永明說，臺灣第一個漫畫家、筆名「雞籠生」的陳炳煌，曾在榮星保齡球館任職，他也擅長散文寫作，又精通英文，「『保齡球』三字，就是他的翻譯」，「但這個火柴盒我不知收到哪裡了。」



莊永明表示，五○年代、六○年代是戒嚴時期，也有報禁，廠商想在媒體上刊登廣告，並不容易，「火柴盒是這些人自力救濟的廣告方式，因為大家都拿得到，且很容易傳播。」莊永明喜歡蒐集別人可能順手就會丟掉的小物件，而火柴盒上有很多資訊可解讀，對他來說，「這些火柴盒的意義是『擦亮生活，點燃記憶』。」



圖說：國內知名文史專家莊永明，在臺北市「迪化二○七博物館」，舉辦「城市縮影——火柴盒」特展。