吳啟綜／臺北報導



民進黨立委吳思瑤昨天在立法院總預算質詢行政院長賴清德，希望政府推動英語成為第二官方語言。吳思瑤說，賴清德在臺南市長任內宣示，將英語列為臺南第二官方語言，「賴市長能，賴院長能不能？」賴清德表示，將由教育部成立推動英語成為第二官方語言的委員會，調查、研究、規畫之後，再提出計畫。



吳思瑤指出，三分之一國際人口使用英語，東協將英語列為共通語言，建議推動英語為第二官方語言。



賴清德說，全球化時代，英語的重要性不用再強調，在臺南推動英語為第二官方語言，主要是為了提升學生的競爭力，讓臺南市更加國際化，由市府與產業界、大學合作，花十年時間推動。



賴清德說，教育部將先成立英語成為官方語言的推動委員會，研擬相關期程。國家要推動英語成為官方語言，與城市要推動是不一樣，重大政策要給教育部一點時間。吳思瑤則說，賴內閣必須有短、中、長程計畫，並列內閣重點。



國語（漢語）是目前臺灣的官方語言，行政院、立法院日前也陸續通過將客語、原住民語列為國家語言。所謂「官方語言」是一個國家的公民與其政府機關通訊時使用的語言；「國家語言」則是代表一個國家或地區人民的語言。不過，在美國並沒有官方語言，而英語是他們的通用語言。