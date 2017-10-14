吳啟綜／臺北報導



中華文化總會昨天公布第九屆「總統文化獎」得獎名單，獲獎者包括「文化耕耘獎」《漢聲雜誌》創辦人黃永松，「人道奉獻獎」醫師羅慧夫，「青年創意獎」原住民歌手舒米恩．魯碧，「在地希望獎」信義房屋「社區一家」計畫，以及「社會改革獎」同志平權運動先驅祁家威。



文化總會表示，五組得獎者來自不同的世代、族群及領域，從對臺灣在地社區的耕耘，到對華人和國際社會的啟發，以及從長期的堅持和奉獻，到閃亮的創意和創新，體現了臺灣精神和價值。



文化耕耘獎得主黃永松創辦《漢聲雜誌》、《漢聲小百科》等，深入挖掘臺灣民間文化，讓社會各界更認識鄉土意義和民間工藝美學。



人道奉獻獎得主羅慧夫任職馬偕醫院院長期間，創下數個國內醫療史上的「臺灣第一」，並推動偏遠地區醫療服務，更率領羅慧夫顱顏基金會等投入國際人道醫療。



青年創意獎得主舒米恩．魯碧堅持獨立創作，不斷追求音樂創新，去年獲得金曲獎年度歌曲獎；他還深耕部落教育，進行部落青少年的文化教育工作，成為青年返鄉的典範。



在地希望獎得主信義房屋「社區一家——全民社造行動計畫」計畫，從二○○四年展開，參與者幾乎遍布全國各鄉鎮市區，可以說是單一民間企業支持時間最長、參與人數最多的在地社區行動計畫。彰化縣南郭國小、雲林縣華南國小、臺中市省三國小師生也提案參與計畫，從人文、環境生態等方面，參與社區營造，展現小學生的大力量。



社會改革獎得主祁家威呼籲社會正視同志議題，並重視愛滋病患者權益。