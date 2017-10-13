美國商會和全國工業總會先後發表白皮書，直指缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」，已成為臺灣投資環境最大問題，接連對政府當頭棒喝，終於敲醒府院高層。繼行政院長賴清德日前到經濟部視察，蔡英文總統週三也聽取經濟部次長龔明鑫報告「產業五缺現況及因應對策」，展現政府突破困境的決心。



賴清德期勉經濟部，我國經濟發展面臨很多問題，唯有誠實面對、務實擬定策略，才能踏實解決問題。蔡英文更提醒相關部會規畫解決方案，應該要想到最壞情況，除了現有問題，也要研判未來可能發生的問題，未雨綢繆提出因應對策。兩人的耳提面命都強調要誠實面對問題、對症下藥。但行政團隊是否能夠做到，答案恐怕是個問號。



以缺電為例，和平電廠輸電塔七月因颱風肆虐倒塌，全臺陷入限電危機；八月大潭電廠又因中油天然氣供應中斷，全臺進入分區輪流限電，行政院前院長林全卻強調兩起意外事件無關缺電，而是電網系統與風險管理問題。如此回答，充分暴露政府不願面對問題的鴕鳥心態，不顧替代能源還沒到位，就堅持讓核一和核二廠兩部機組閒置不用，造成備用容量不足，因單一電廠故障就陷入限電危機。



面對眼前的缺電都能夠視而不見，更別談攸關臺灣經濟長期發展的五缺問題。賴清德領導的行政團隊是否有勇氣摒除各項干擾，誠實面對問題、對症下藥，大家就拭目以待。