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教師借調國教署　課審委員身分遭質疑 (2017/10/13)
 

立委：官方代表超過法定比率形成違法
教長：並非政府機關代表

　沈育如／臺北報導

　教育部課審會課審委員藍偉瑩，原本是臺北市麗山高中教務主任，今年八月一日借調到教育部國教署，協助推動高中優質化計畫。但日前媒體報導，藍偉瑩借調到國教署後，可能被政府「制約」，也讓課審會中的政府機關代表人數，超過法定的四分之一比率規定，質疑課審會違法，八月以後的會議決議無效。

　教育部長潘文忠昨天到立法院教育及文化委員會報告業務概況。立委柯志恩質詢時指出，藍偉瑩在課審會的身分，到底是官方代表，還是教師代表？因為她到國教署，也讓課審會的官方代表超過法定比率，形成違法。

　教育部國教署長邱乾國日前表示，藍偉瑩是商借到臺灣師範大學，並沒有在教育部國教署擔任任何行政職務，她在麗山高中的教師身分也沒有改變，仍占學校職缺，每個月薪資、考績，還是由麗山高中負責，因為藍偉瑩不是中央或地方機關人員，所以也不具受聘為課審會政府機關代表的資格。

　柯志恩說，藍偉瑩借調到教育部，在課審會還可代表她個人嗎？柯志恩以教育部次長姚立德為例指出，姚立德借調到教育部前，是臺北科技大學校長，目前仍占北科大職缺，也保有教授身分，但他現在是代表「教育部次長」，因此，藍偉瑩借調後，就是屬於國教署的範圍。

　潘文忠表示，藍偉瑩當初是因為教學專業，獲聘為課審委員，並非政府機關代表，即使協助推廣高中優質化計畫，也不會影響身分。
 
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