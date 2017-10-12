張彩鳳／臺中報導



臺中市大安區海墘國小長期推展品德教育，去年獲選為臺中市品德教育推動標竿學校，校方融入在地特色，邀請太極、生態達人教師，將品德教育在地化、生活化、體感化，塑造出獨樹一格的品德特色課程。



教育局長彭富源昨天特別前往海墘國小與學生共學，體驗品格太極與品格生態課程。學生都說，平常就很期待週三的太極課程。



晨練時，只見學生和當地社區長者一同透過肢體旋轉、絞轉，再配合放鬆的呼吸調息，由外而內，使身心達到平靜狀態，接著，由起式、左右攬雀尾，學習掤、捋、擠、按四正手，以腰為主軸，體驗旋腰轉胯，保持身形中正，達到「品格太極」的目標。



由於海墘國小著力推動特色課程「海洋生態教育」，彭富源化身品德生態課程協同教學者，透過與螃蟹的近距離互動，喚醒學生的環境意識，以及友善對待生態的關懷行動。



六年級學生洪瑞凱表示，從三年級開始學太極，體會到「定、靜、安、慮、得」的重要，提升了做事、讀書的專注力；五年級學生林芷妤也分享，全班都很喜歡每週三練太極，每個同學都很期待放學後，與家人分享當天學到的新招式。



圖說：臺中市海墘國小將太極運動融入品格教育，教育局長彭富源（右）昨天與學生共學。圖片提供／臺中市教育局