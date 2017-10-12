沈育如、張彩鳳、詹伯望／連線報導



為響應國際女童日、臺灣女孩日，教育部、臺中市政府、勵馨社福基金會臺南分會，昨天舉辦相關活動。教育部舉辦「活力臺灣女孩，熱情迎向未來」四格漫畫比賽頒獎典禮，獲得國小組第一名的新北市自強國小學生胡著妍，描繪臺灣第一位女總統蔡英文、第一個女消防隊員柯佩鳳、第一屆傑出女科學家獎得主彭汪嘉康、第一個女醫生蔡阿信、世大運金牌得主郭婞淳，藉此凸顯臺灣女孩的自信與努力。



教育部表示，一共收到六百七十四件參賽作品，經過學者專家評選後，有六十四名學生獲獎。



獲得國中組第一名的桃園市永安國中學生張怡婷，描繪當童養媳的阿媽，一輩子忙於照顧孩子與家務，社會變遷後，女孩走上街頭爭取權益。她舉前副總統呂秀蓮為例，爭取女權的路艱辛而漫長，但最後總能綻放光芒。



臺中市社會局舉辦「臺中女孩──不一樣也很精采」活動記者會，展現第二屆「臺中女孩圓夢計畫」成果，共有十組女孩圓夢計畫脫穎而出。其中剛升上大學一年級的黃珮慈、陳心潔、黃怡卿組成踏浪團隊，分地區、階段，彙整全臺中流浪動物收容需求，並建立網路平臺招募資源，義賣自製明信片，甚至辦理巡迴分享會，希望大眾重視流浪動物的權益。



勵馨基金會臺南分會舉辦「臺灣女孩日in臺南」LOGO設計比賽，選出十三件優秀作品，昨天由臺南市代理市長李孟諺頒獎。設計組第一名南臺科大學生林文婷的作品〈女孩，不一樣！〉將古文字融合蝴蝶的意象，象徵現代女性的脫穎而出。一般組第一名由長榮大學學生湯涵茵獲得，作品〈希望〉以雙圓表現多層次的空間和律動感，與展翅飛翔的積極女孩形象，呈現臺南女孩的活潑與自信。



圖說：新北市自強國小學生胡著妍，榮獲教育部臺灣女孩日四格漫畫比賽國小組第一名。攝影／高修民