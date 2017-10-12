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臺灣女孩日　促女孩享平等權利
專家籲多投資、多鼓勵		 (2017/10/12)
 

　陳中興、陳景清、李琦瑋、沈育如／連線報導

　聯合國將十月十一日訂為「國際女童日」，臺灣也將這天訂為「臺灣女孩日」。昨天，教育部、桃園市政府、臺中市政府、屏東縣政府等都舉辦相關活動。桃園市振聲中學五名女學生遞交一封信給桃園市長鄭文燦，要求多一點人行道，少一點死角，女廁所多一點。屏東縣女孩發起「女孩大紅日」行動方案，幫助八百多名非洲馬拉威女孩穩定就學。

　長期推動女權運動的勵馨基金會執行長紀惠容認為，臺灣的女孩在教育普及率上還不錯，但在身體自主權、安全、人格權等，還是不夠受重視，女嬰性別篩選仍然存在，未成年懷孕比率和被性侵比率仍高，且臺灣對女孩的投資仍不足，例如體育項目的投資仍低於男性。紀惠容強調，聯合國訂定女孩日的用意，就是希望各國政府可以投資女孩，給予女孩公平的機會。

　二○一四年臺灣傑出女科學家獎得主、國家衛生研究院群體健康科學研究所長熊昭表示，女性投入科學研究，許多女性的家人會擔心她們太辛苦，或是受限傳統觀念而不給予鼓勵；她參加很多女高中生的科學營隊，發現很多女學生對從事科學研究產生徬徨，是來自「學校教師不鼓勵」，因此，對科學研究打退堂鼓。

　熊昭表示，女性的科學知能並不會輸給男性，如果教師能營造友善環境，多鼓勵女學生，讓她們對自己更有信心，這對於女性科學教育的養成更有幫助。


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