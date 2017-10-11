李琦瑋／臺北報導



為解決偏鄉教育問題，教育部提出《偏遠地區學校教育發展條例草案》，並列入立法院本會期的優先法案。其中規定偏鄉教師服務六年以上才能申請介聘到非偏鄉服務，還附上但書「育嬰留職停薪或服兵役，不扣除」，引起疑慮。



外界擔憂服務期限太長，會嚇跑教師，教育部國教署長邱乾國昨天表示，穩定師資需要一定時間，且因應少子化，得鼓勵生育，傾向將育嬰留職停薪、兵役，算在服務年資六年裡。



全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，教育部如能比照現行法令放寬，全教總也支持，但要界定清楚，避免浮濫。



另外，對校長建議設置「偏鄉教師證」，讓代理教師有機會成為正式教師；立委鍾佳濱也提出六年「專案教師方案」，讓這些專案教師服務滿六年，於任教縣市教師甄試時，可優先加分，聘約服務期間的年資也可以提敘。



師資培育及藝術教育司長鄭淵全對此回應，目前太多教師有教師證，有些教師至今仍找不到工作，專案教師方案較適合，以前代課教師是每年一考，教師得邊代課邊準備考試，但專案教師可延長年限，且能培養教師第二專長，不過，對年資提敘，鄭淵全持保留態度，認為不宜獨厚偏鄉教師，須考慮整體政策。



張旭政表示，全教總反對任何非典型聘僱的教師類型，或變形的代理教師，他認為，只要政府釋出正式教師職缺，再遠的偏鄉都找得到教師。