沈育如／臺北報導



教育部日前公布「一百零五學年新住民子女就讀國中小概況」調查發現，一百零五學年新住民子女學生共十九點六萬人，即每十三名小一新生中，就有一人是新住民第二代；教育部表示，一○八課綱將增加東南亞國家語言的選項，提供學生更多機會，了解新住民的多元文化。



近年來新住民在臺灣的人數逐年攀升，根據內政部統計，至一百零五年底共超過五十二萬一千人，而新住民子女就讀國中小的人數近年也快速上升。依據教育部統計，一百零三學年達到最高峰，人數為二十一萬兩千人，隔年開始下降；一百零五學年降到十九萬六千人，也就是小一新生平均每十三人，就有一名是新二代。



就讀國中小的新住民子女，六成三居住在六都，其中以新北市最多，其次為桃園市、高雄市、臺中市；但如果以新住民子女占該縣市的學生比率來看，則以偏鄉離島的連江縣、金門縣及嘉義縣最多，連江縣平均每四名就有一名是新住民子女。



國中小新住民子女的父親或母親，約四成一來自越南，三成九是中國大陸，近一成來自印尼。其中，越南籍的新移民子女比率增加最快，近十年增加了兩成，而印尼、菲律賓都在下滑。



為因應臺灣的新住民多元文化，教育部表示，目前本土語文課程（閩南語、客語、原住民語）之外，一百零八學年實施的十二年國教課綱，將增加新住民語文課程（包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞等七國語文），小學從本土語文、新住民語文當中，至少選一種必修；國中為選修，高中職則納入第二外國語。