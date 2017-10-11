臺北市政府引進法國Easy Mile公司EZ10自動駕駛巴士，進行道路行駛測試，為實踐智慧城市願景目標邁出一步。EZ10有兩部攝影機、GPS定位系統及六個光學雷達，雷射測距防止撞擊。全球已有五十多個城市進行測試，透過人工智慧技術，讓車子在各種場域中不斷學習、判斷路況。未來3D地圖的精確定位系統，傳達加速減速指令、預防車禍、避免造成交通阻塞，使自動駕駛汽車更臻便捷安全。



蔡總統在二○一七生態交通世界大會致詞：「生態交通是新的生活方式，透過更多智、運輸和車輛共享，讓交通樣態多元。」機器人可不眠不休工作，無須為一例一休而困擾。自動駕駛機器人不會酒駕，也不會疲勞駕駛，遠距雷達偵測防止事故，安全性勝過人類駕駛。



自動駕駛汽車帶來交通巨大的革命。專家預言，五年內將有首批自駕車進入日常生活。許多大企業如谷歌、蘋果、黑莓、本田、豐田、福特、通用、雷諾等都積極投入研發，鴻海集團的富士康也要在美國建立自動駕駛汽車研發中心。自動駕駛汽車儼然進入戰國時代。



臺北市率先引進自動駕駛巴士，但我國尚未制定相關法律，例如交通規則、車禍責任歸屬、車輛檢驗及控制臺操作責任等法令，必須儘速修訂，完備法律以迎接自動駕駛時代的來臨。對於職業駕駛員失業問題，也要有因應解決之道。