楊惠芳／臺北報導



昨天是中華民國國慶日，蔡英文總統出席國慶大會時，以「更好的臺灣」為題發表演說，從三個面向「兌現承諾、衝刺改革」、「全力捍衛臺灣民主自由」及「積極為臺灣尋找在國際新秩序中的位置」，闡述如何實現「更好的臺灣」。



蔡總統指出，這一年多來，她領導的政府，從三個面向實現更好的臺灣。第一是兌現承諾，讓人民過更好的生活，其中「社會住宅」正按照計畫實現；「長照2.0」將在三年內大幅增加據點；「擴大幼兒教保公共化」計畫已開始執行，四年內公共化幼兒園將增設一千班，使公共化幼兒園占幼兒園的整體比率提高一成。



兩岸關係方面，蔡總統重申：「我們的善意不變，承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服。」她指出，今年是兩岸交流三十周年，應珍惜三十年得來不易的成果，在既有基礎上尋求突破。



國際化方面，蔡總統表示，提出「新南向政策」，是希望臺灣在國際社會中，扮演更重要的角色，除將建設太平島成為人道救援中心，也計畫在東沙島設立溫室氣體監測站。



國慶大會的〈國歌〉，由美籍神父甘惠忠和南科實中國小部合唱團領唱。國慶展演首度出動阿帕契直升機，最後是空軍雷虎小組以三色彩煙點綴天空，為展演畫下完美句點。



圖說：蔡英文總統昨天發表國慶演說。攝影／高修民





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