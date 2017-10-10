李琦瑋／臺北報導



明天是「臺灣女孩日」，第十五屆「Formosa女兒獎」昨天頒獎，共有十六人獲獎。其中獲得體能運動獎的臺中市后里國中學生梁玉嬿，在國小接觸角力，但國一時罹患紅斑性狼瘡，需要長期服藥，也無法晒太陽，更曾在比賽中遭受對手羞辱。不過，她勇於承受疾病的身體不適，且不畏他人的異樣眼光，屢屢在全國性比賽中得獎。梁玉嬿說，感謝教練沒有放棄她，並不斷鼓勵她追尋夢想。



由勵馨基金會舉辦的「Formosa女兒獎」，是表揚體能運動、特殊創作、社群經營、勇氣冒險、數理科技五大項目表現優異的女孩，每個項目選出三名得主，今年增設一名特別獎，共十六人獲獎。



獲得特殊創作獎的臺北市敦化國中學生吳若湄，因罹患先天聽覺神經發育不全，導致右耳全聾，但仍不減對藝術創作的愛好；她克服先天限制，參加上百場比賽，也曾入圍金鐘獎。她說，雖然右耳聽不到，表演時有些困難，但仍期許成為散發正能量的藝術工作者。



彰化縣精誠高中學生吳梓樺是第四次參加女兒獎，主辦單位今年為她設立特別獎，獎勵她努力不懈的精神。



勵馨昨天也頒發第五屆「亞洲女孩人權獎」，獲獎人臺灣女孩黃靖茹發起「為你的受傷而讀」活動，為性侵倖存者創造匿名且安全的環境，讓她們勇於發聲，並自我療癒。來自菲律賓的佛洛里．喬．阿爾瓦蕾茲，投入「健康：安全的水環境衛生設施」計畫，透過募款，解決社區水資源問題，獲得「亞洲女孩社群經營獎」。



圖說：第十五屆Formosa女兒獎暨第五屆亞洲女孩獎昨天頒獎。勵馨基金會執行長紀惠容（左起）頒獎給印度莫妮莎莫尼亞迪、菲律賓弗洛里．喬．阿爾瓦蕾茲、臺灣黃靖茹。攝影／高修民