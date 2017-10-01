李琦瑋／臺北報導



臺北醫學大學與麻省理工學院合作，在臺北醫學大學舉辦「二○一七健康物聯網黑客松」，昨天舉行頒獎典禮，第一名是由「Lenimentum」團隊研發敗血症「智慧輸液管理決策」獲得，交通大學電機工程學系團隊研發的「影像式健康生理訊號量測與人工智慧表情辨識整合系統」，拿下第二名和最佳創意獎。



這次競賽以醫療應用為主題，共有十二支隊伍參賽，重點在於資訊蒐集與生醫大數據，探討如何利用數據庫來驅動人工智慧的發展。



獲第一名的團隊「Lenimentum」成員、衛福部桃園醫院急診醫師林佩蓁說，敗血症死亡率極高，在血液輸送上需要更多輔助，他們以臨床經驗出發，透過大會提供的資料庫，取得有意義的資料，再將尿液輸出量為結果，推測哪些病患適合使用輸液治療，解決敗血症一直以來的臨床問題。



交大電機工程學系團隊開發的人臉及表情辨識系統，透過正常、開心、傷心、負面情緒等四種模式，可以辨識出病患及家屬的臉部表情，如等待看診時的不滿、病患身體上的不適等，提醒醫護人員安撫病患。交大電機工程系博士後研究員鐘孟良表示，系統也將過去曾有醫療暴力或酒醉等情況的患者加入黑名單，一旦透過人臉辨識，便能及早通知保全人員給予協助，減少醫療急診暴力事件的發生。