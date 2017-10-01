據日本醫界統計，全日本因二手菸害死亡人口年達一萬五千人。日本政府近年積極推動二手菸防制修法，仍待國會臨門一腳，而東京都議會一馬當先，日前通過防制孩童受二手菸危害條例，要求凡有未成年者所在的封閉場所及學校周邊和公園都有禁菸義務。看到日本對私生活空間也要求禁菸，實應深切檢討我們防制菸害的立法速度。



立法院法案審議效率不彰，久遭詬病，平日疏懶推拖，到了會期結束前夕，挑燈夜戰火速通過眾多法案，立法品質更令國人質疑。以《菸害防制法》修法為例，臺灣菸品人均消耗量全亞洲最高，導致每十八分鐘有一人死於菸害，原因固多，但我國是已開發國家中，唯一超過十年沒有依照世界衛生組織的《菸草控制框架公約》修法，應是關鍵性因素。立法、行政部門的延宕，難辭其咎。



國內要求緊縮規定、加強防制菸害的風潮，與日本相較，不遑多讓，由一百二十五個民團組成的「臺灣拒菸聯盟」，依據上述框架公約，日前推出《菸害防制法》修法目標，其中有關禁菸年齡提高至二十歲、室內全面禁菸、菸品容器正反面印製百分之八十五警示圖文、電子煙納入管制等，都是符合世界潮流的建議，立委應積極回應推動修法。



修法的最適時程，就是立法院本會期。目前菸害防制修法停滯不前，與政商影響力量龐大的菸商的抵制，關係重大。修法如拖到明年，因年底有九合一全面選舉，菸商進行更強力的遊說、干擾、抵制，不難想像，欲求修法成功，是難上加難。立委再疏懶，也不應延宕《菸害防制法》修法。請記住：如果修法原地踏步，國人死於菸害，必將加多、加速。