楊惠芳／臺北報導



一百零六年國慶展演昨天預演，大批旋翼機、定翼機飛過臺北市上空，吸引不少民眾搶先觀賞，其中由國軍人才招募中心組合陸、海、空軍、憲兵及陸戰隊五個單位的人偶，特別吸睛，臺北市吳興及明道國小扯鈴隊，則以「Bar Bar Bar」、「行進曲」、「快節奏」等進行表演。



序幕表演中，由國防部示範樂隊中士李毓川精心創作的〈傲視群峰〉曲目，搭配三軍儀隊和世新、輔仁大學的競技啦啦隊，活力四射的舞蹈與樂儀隊融為一體，營造節慶氣氛。



國立臺灣戲曲學院推出特技融合舞蹈的《蝶舞鳳飛揚》，九十名活力四射的高中生、特技團團員，以多元藝能祝賀國家生日快樂。



國慶花車部分，各部會和六都卯足全力，推出四十六部花車，包括臺北市的熊讚花車，車上設有環景鏡頭，民眾可和熊讚互動；新北市花車是淡海輕軌「行武者號」，上面還有萬里蟹；臺中市花車的主角是石虎，因應明年舉辦花博，還有蘭花、百合等花卉意象；桃園市凸顯科技城概念，將水晶球和機捷結合。



華航委託大葉大學造藝系製作的國慶花車，更是充滿創意。造藝系主任吳汶錡說，五十名師生以手工在花車上製作羅馬競技場、大笨鐘、荷蘭風車等城市地標。



圖說：國慶預演昨天舉行，三軍樂儀隊與中華民國啦啦隊總會演出「操槍競技啦啦隊」。攝影／高修民